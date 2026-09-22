Das wird ein Volksfest – Ruperti-Aufbau fertig!

Die Tradition wird bei dem jährlichen Volksfest des Bundeslandes zu Ehren des Landespatrons Rupert großgeschrieben. Ein paar Meter weiter befindet sich das historische Kettenkarussell. Betrieben wird es von den Geschwistern Racz. „Wir machen das aus Liebe zur Tradition. Finanziell schaut dabei nämlich nichts raus“, erklären Thomas und Manuela Racz. Auch das Kettenkarussell ist ausschließlich am Salzburger Rupertikirtag unterwegs. Für die restliche Zeit des Jahres muss es gut eingelagert werden.