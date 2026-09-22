Wanderer verirrten sich in Abturzgelände

Offensichtlich vom Weg abgekommen waren am Montag zwei Wanderer bei Paß Lueg in Golling. Sie verstiegen sich und landeten kurz über einem Bahntunnel in steil abfallendem Gelände.
Die beiden hingen vor dem Bahntunnel beim Ofenauer-Berg in schroffem Gelände fest und konnten von selbst nicht mehr weiter. Die Bergrettung Golling musste ausrücken, um die zwei Personen aus ihrer misslichen Lage zu befreien.
Seilgesichert wurden die verirrten Wanderer schließlich sicher aus dem Gelände geleitet. Verletzt wurde bei dem heiklen Einsatz glücklichweise niemand.
Die Bergrettung musste mit neun Einsatzkräften ausrücken.
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