Mit Stichen in den Bauch lebensgefährlich verletzt

Hintergrund war ein Streit am 13. Februar in einer Wohnung in Salzburg: Die beiden späteren Opfer, zwei 31-jährige Männer, wollten, dass der Angeklagte die Wohnräume verlässt. Das löste wohl die Wut in ihm aus. Er zückte ein Klappmesser und verlangte Geld sowie Suchtgift von den Kontrahenten: Dabei drohte er mit dem Tod.