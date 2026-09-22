Lebensmittelgeschäft durch Flammen zerstört

Die Flammen schlugen um kurz vor vier Uhr Dienstagfrüh beim Eintreffen der Floriani bereits meterhoch aus dem Ladenraum. In der Billa-Filiale in der Thannstraße in Hof bei Salzburg war ein verheerender Brand ausgebrochen.
Um den Brand löschen zu können, mussten die Floriani eine Scheibe einschlagen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.
Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs keine in dem Geschäft.
Zu guter Letzt musste das Gebäude komplett entraucht und stromlos geschaltet werden. Da das Feuer verheerenden Schaden anrichtete, muss die Filiale heute geschlossen bleiben.
Was genau den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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