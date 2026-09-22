Einheimische nach Wespenstich von Berg gerettet

Kleine Übeltäter, große Wirkung: In Zederhaus hat eine Wespe einen Hubschraubereinsatz ausgelöst. Ausgerechnet eine 61-jährige Einheimische, die gegen das Gift der Insekten allergisch ist, wurde bei einer Wanderung am Speiereck auf knapp 1750 Metern Seehöhe gestochen ...
Die Frau war am Montag mit einer Begleiterin unterwegs, die von der Allergie wusste – und die Rettungskette in Gang setzte. Ein nötiges Medikament hatte die 61-Jährige sogar dabei, konnte es allerdings nicht selbst verabreichen.
Die Bergretter rückten aus, gaben der Einheimischen ihr Medikament und transportierten sie aus dem Wald zu einer Lichtung. Dort wartete bereits der Hubschrauber, der die Frau in das Krankenhaus nach Schwarzach flog.
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