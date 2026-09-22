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Einsatz im Café Johann

Gasaustritt am Salzburger Hauptbahnhof – Verletzte

Chronik
22.09.2026 08:55
Beim Café Johann, auf der rechten Bildseite, kam es zu dem Vorfall.
Beim Café Johann, auf der rechten Bildseite, kam es zu dem Vorfall.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Früher Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz: Am Salzburger Hauptbahnhof war es in einem beliebten Frühstückslokal zum Austritt von Gas gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

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Gäste dürften sich ersten Informationen nach zur frühen Stunde noch keine in dem Café aufgehalten haben. Zwei Personen wurden dennoch verletzt und ins Landeskrankenhaus gebracht, wie das Rote Kreuz auf Anfrage bestätigte.

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Wie genau es zu dem Gasleck gekommen ist und in welchem Bereich das Gas ausgetreten ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Gefahrenquelle. 

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