Schrecklicher Unfall von Landwirt schockt alle

Einen Tagen nach dem tödlichen Unfall auf einem Feld in der kleinen Innviertler Gemeinde Loche am See herrscht noch immer Fassungslosigkeit und tiefe Trauer. Ein 59-jähriger Landwirt war in einen Ladewagen – er dient dazu Material, im aktuellen Fall Futtermais, vom Boden aufzunehmen und zu zerkleinern – geraten und wurde dabei tödlich verletzt. Wann genau das Unglück passiert ist, bleibt unklar, denn der Bauer war alleine auf einem Feld unterwegs.