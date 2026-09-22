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Schrecklicher Unfall von Landwirt schockt alle

Oberösterreich
22.09.2026 17:00
Die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt und ein Sichtschutz aufgebaut
Die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt und ein Sichtschutz aufgebaut(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

In der kleinen Innviertler Gemeinde Lochen am See (OÖ) herrscht tiefe Trauer. Ein 59-jähriger Landwirt war in seinen Ladewagen gezogen und dabei tödlich verletzt worden. Weil der Mann in der Gemeinde bekannt war, hatten die Kriseninterventionsteams viel zu tun.

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Einen Tagen nach dem tödlichen Unfall auf einem Feld in der kleinen Innviertler Gemeinde Loche am See herrscht noch immer Fassungslosigkeit und tiefe Trauer. Ein 59-jähriger Landwirt war in einen Ladewagen – er dient dazu Material, im aktuellen Fall Futtermais, vom Boden aufzunehmen und zu zerkleinern – geraten und wurde dabei tödlich verletzt. Wann genau das Unglück passiert ist, bleibt unklar, denn der Bauer war alleine auf einem Feld unterwegs.

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