„Porno“-Lkw sorgte mit Unfall für ein Umwelt-Chaos

So schnittig wie die beiden Blondinen am Kühlergrill des Lkws dürfte dessen Lenker am Sonntag wohl nicht ausgesehen haben: Er hatte eine Betonleitschiene auf der A10 bei Flachau übersehen und überfahren. Das Fahrzeug blieb hängen, Diesel trat aus – und rann bis in die Enns.
Sonntagnacht um 2.13 Uhr wurden die Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Flachau aus dem Schlaf gerissen. Auf der Tauernautobahn bei der Einhausung Flachau war es zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen.
Das Fahrzeug war auf eine Betonleitplanke aufgefahren und darauf aufgesessen. Der Lkw musste mit schwerem Gerät aufwendigst heruntergehoben werden.
Aber nicht nur das: Durch das Aufsitzen des Lkws auf der Betonleitschiene kam es zu Rissen an der Unterseite des Fahrzeuges. Es trat eine größere Menge Diesel aus. Rund 580 kg Ölbindemittel mussten von der Feuerwehr eingesetzt werden.
Öl war in die Enns geronnen
Das ganze Ausmaß des Unfalls wurde allerdings erst im Laufe des Montags klar: Im Bereich der Enns wurde ein Ölfilm festgestellt. Teile des austretenden Diesels waren dorthin geronnen.
„Mit Unterstützung der Bezirkshauptmannschaft Pongau wurden Uferbereiche ausgespült, kontaminiertes Material entfernt und die Reinigung des Bachbetts mit Bergekran und Bagger unterstützt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Flachau. Was genau der Auslöser für den Unfall war, ist derzeit noch nicht bekannt.
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