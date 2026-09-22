Herber Rückschlag für Schlotterer-Ausbau!

Anrainerfamilie kriegt von Gericht recht

Nachdem der naturschutzrechtliche Bescheid gerichtlich anhängig ist, hakt es jetzt an anderer Stelle. Die Bezirkshauptmannschaft bescheinigte – wie berichtet – Schlotterer sowohl bau- als auch gewerbebehördlich die Zusage zum Ausbau. Das Landesverwaltungsgericht hatte juristisch keine Einwände. Die Gegner, auch eine Anrainerfamilie, gingen aber weiter zum Verwaltungsgerichtshof. Dieser gab der Familie nach drei Jahren (!) Recht und kippte den Bescheid.