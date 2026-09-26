Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Buddy (vierzehn Jahre) ist ein lieber, menschenbezogener Rüde, der sich mit andere Hunde gut versteht – Zuhause aber gerne seine Ruhe hat. Trotz seines Alters ist er verspielt und genießt gemütliche Spaziergänge. Altersbedingt ist er inkontinent und braucht Medikamente. Da er nicht gerne alleine bleibt, werden Menschen gesucht , die ihm viel Zeit und Nähe schenken können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.