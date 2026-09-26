Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Flopp (elf Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der mit Artgenossen gut verträglich ist. Da der Senior aufgrund seiner Taubheit schreckhaft ist, wird ein ruhiger Platz bei einfühlsamen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Willy (fünf Jahre) einmal Vertrauen gefasst hat, wird er zum Kuschelbären. Auch mit anderen Hunden verträgt sich der Rüde gut. Gesucht wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Toby (zehn Jahre) ist anfangs unsicher und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der sensible Mischling erhält täglich Herzmedikamente. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen, geduldigen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Jack (zwölf Jahre) ist ein freundlicher, noch rüstiger Rüde, der entspannte Spaziergänge und ausgiebige Schnüffelrunden genießt. Für seinen Lebensabend wünscht er sich einen ruhigen Platz bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Heino und Hannelore (drei Jahre) sind liebenswerte Chinchillas, die ihr gemeinsames Glück suchen. Sie besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten, sind neugierig und benötigen viel Abwechslung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Pluto (acht Jahre) ist ein misstrauischer Chihuahua-Mix, der Fremde verbellt und bei Überforderung auch schnappen kann. Er sucht ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Menschen, die seine Grenzen respektieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schnurrito (zwei Jahre) ist ein freundlicher, anhänglicher Kater, der gerne seine Umgebung erkundet. Im Tierheim ist er unterfordert und gestresst. Gesucht wird ein Platz mit der Möglichkeit zum Freigang. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Diese vier Koi (in etwa fünfundzwanzig Jahre) sind gesellige und relativ robuste Teichbewohner. Für das farbenprächtige Quartett wird ein großzügiger, artgerechter Lebensplatz, an dem sie sich dauerhaft wohlfühlen und gut entwickeln können, gesucht. 0664/738 389 15
Buddy (vierzehn Jahre) ist ein lieber, menschenbezogener Rüde, der sich mit andere Hunde gut versteht – Zuhause aber gerne seine Ruhe hat. Trotz seines Alters ist er verspielt und genießt gemütliche Spaziergänge. Altersbedingt ist er inkontinent und braucht Medikamente. Da er nicht gerne alleine bleibt, werden Menschen gesucht , die ihm viel Zeit und Nähe schenken können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Kapibara (sieben Jahre) kommt gut mit Artgenossen und Kindern aus. Der kuschelbedürftige, freundliche Vierbeiner wartet auf ein Zuhause bei Menschen, die am Land in einem Haus mit Garten leben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mami (vier Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, zeigt sich dann aber fröhlich und anhänglich. Mit ruhigen Hunden kommt sie gut zurecht, bei lebhaften ist sie unsicher. Aufgrund einer Wirbelverengung bekommt sie derezeit Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu – Hunde mag er nicht. Trotz des Defizits mit seinem Bewegungsapparat ist er sehr aktiv und genießt gemütliche Spaziergänge. Ein barrierefreier, ruhiger Einzelplatz ohne Kinder wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Blackjack (ein Jahr) wurde gemeinsam mit anderen Kaninchen in einem Müllraum zurückgelassen. Trotz dieser Erfahrung zeigt er sich äußerst zutraulich, verschmust und menschenbezogen. Da bei ihm der Verdacht auf einen chronischen Kaninchenschnupfen besteht, wird er vorsorglich nur zu bereits betroffenen Artgenossen vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schäferhund Kosmo (zehn Jahre) ist anspruchsvoll und lernwillig. Für den aktiven Rüden werden erfahrene Hundehalter, die Freude am gemeinsamen Training haben, mit ausbruchssicherem Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lola (elf Monate) ist eine aktive, lebensfrohe Hündin. Für die liebe Fellnase wird ein Einzelplatz bei aktiven, erfahrenen Haltern, die Freude am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rex (acht Jahre) hat sein Zuhause verloren und musste sich von seinem Besitzer verabschieden. Der anhängliche Mischlinbgsrüde wünscht sich einen Lebensplatz bei aktiven Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 02849/21 25
Cesar und Gringo (sechs Monate) hatten keinen leichten Start. Nun sind die verspielten Kater gemeinsam auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause, in dem sie ankommen und Freigang genießen dürfen. 0660/290 52 82
Ellie (ein Jahr) sowie ihre Kitten Manny und Sid (fünf Monate) werden derzeit im Tierschutzverein Helping hands for animals gepflegt. Das entzückende Katzentrio sucht ein kuscheliges Für-immer-Zuhause mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. 0664/411 42 22
Alani (neun Jahre) ist freundlich, aber anfangs eher schüchtern. Mit anderen Hunden ist die liebe Fellnase gut verträglich. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Claire (drei Jahre) hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt und benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Auf Berührungen reagiert die sensible Hündin gestresst, mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Homer (neun Jahre) wünscht sich Menschen, die ihm Zeit geben und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Der lebhafte Mischlingsrüde sucht ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Hunde-Omi Fanny (elf Jahre) ist menschenfreundlich, Artgenossen hingegen meidet sie. Für ihren Bewegungsapparat benötigt die liebe Fellnase Medikamente. Gesucht werden feinfühliges, ruhige Halter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Elsa (vier Jahre) wurde mit zwei weiteren Kaninchen herzlos in einem Karton in einem Müllraum ausgesetzt. Das liebe Langohr wünscht sich ein artgerechtes, großzügiges Zuhause mit Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Arnold (neun Jahre) ist ein lebensfroher, aktiver American Staffordshire-Terrier-Mischling, der Beschäftigung liebt. In stressigen Situationen braucht er Ruhe und erfahrene Führung. Gesucht wird ein Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sitka (drei Jahre) ist ein eigensinniger und aktiver Rüde, der genau weiß, was er möchte und was nicht. Sein Vertrauen muss man sich erarbeiten – denn von Fremden möchte er nicht angefasst oder bedrängt werden. Gesucht werden erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Kater Matheo (neun Jahre) ist sehr verspielt und besonders liebesbedürftig. Für sein neues Zuhause wünscht sich die Samtpfote einen passenden Katzenfreund zum gemeinsamen Spielen und Toben. 0650/810 80 67
Aufgrund geänderter Lebensumstände seiner Besitzer muss Lucky (zwei Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Beagle-Rüde ist mit anderen Hunden nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein liebevoller Platz bei aktiven Haltern. 0664/127 66 03
Aslan (vier Jahre) zeigt sich freundlich und gut verträglich mit anderen Hunden. Der lebhafte Rüde wünscht sich aktive Halter, die seine Körpersprache lesen können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basilikum (zwei Jahre) ist ein charakterstarker Mischlingsrüde, der anfangs jedoch etwas Zeit benötigt. Gesucht werden erfahrene Personen, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Hunde-Senior Flecki (zwölf Jahre) genießt ruhige Spaziergänge. Für ihn wird ein Einzelplatz bei geduldigen Menschen gesucht, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Kaninchen Roman (zwei Jahre) sucht ein liebevolles, artgerechtes Für-immer-Zuhause mit passenden Artgenossen. Da er etwas mehr Pflege benötigt, wünscht er sich geduldige Menschen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tony (sieben Jahre) ist sehr aktiv, begegnet Fremden und Artgenossen jedoch skeptisch. Der wasserfreudige Rüde mit Jagdtrieb sucht einen Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Biene (drei Jahre) benötigt eine kurze Kennenlernphase, um ihre anfängliche Unsicherheit zu überwinden. Die liebe Hündin zeigt sich aktiv und lebhaft, aber auch verschmust und anhänglich. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Malibu (zwei Jahre) ist eine aufgeweckte Herdenschutz-Mix-Hündin, die mit Artgenossen gut verträglich ist. Nach einer Operation aufgrund einer Knorpelabsplitterung sucht sie ein barrierefreies Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nanda (sieben Jahre) und Navin (fünf Jahre) sind menschenfreundlich und neugierig – benötigen jedoch anfangs eine kurze Kennenlernphase. Da sie sich noch nicht angreifen lassen, kennen sie weder Brustgeschirr noch Leine und sind auch nicht stubenrein. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.