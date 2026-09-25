Zu wenig Lohn: 25.870 Euro Nachzahlung für Kellner

Die Anmeldung bei der ÖGK erfolgte erst zwei Monate nach Arbeitsbeginn und nicht mit der vereinbarten Lohnhöhe. Einen Dienstzettel, dessen Ausstellung verpflichtend ist, bekam der Mann nie ausgehändigt. Noch während des aufrechten Arbeitsverhältnisses wandte sich der Mitarbeiter an die Rechtsberatung der Arbeiterkammer Burgenland, da ihm sein Chef monatlich 50 Euro zu wenig Lohn ausbezahlte. Einige Monate lang erhielt er sogar gar kein Gehalt.