Pink Ribbon: Ein rot-goldenes Land sieht rosa

Auch im Burgenland finden zahlreiche Events statt, die informieren und Bewusstsein schaffen. Bereits am 30. September gibt es einen Benefizabend im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Am 3. Oktober geht es mit „Güssing für Pink Ribbon“ weiter. Am 7. Oktober lädt das Dieselkino Oberwart zum Kinoabend. Drei Tage später ist ein Pink-Ribbon-Aktionstag im eo Oberwart und ein Charity-Frauenlauf in Loipersbach geplant. Beliebt ist auch das „Pink Ribbon-Frühstück“ in den diversen Gemeinden, die Raum für Austausch bieten.