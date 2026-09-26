Pink Ribbon: Ein rot-goldenes Land sieht rosa

Der Monat Oktober steht weltweit im Zeichen der „Pink-Ribbon“-Aktion. Dabei dreht sich alles um Brustkrebsvorsorge und den Schulterschluss mit Frauen, die am Mammakarzinom erkrankt sind. Bei diversen Events im Land werden Spenden für Brustkrebspatienten gesammelt.
Auch im Burgenland finden zahlreiche Events statt, die informieren und Bewusstsein schaffen. Bereits am 30. September gibt es einen Benefizabend im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Am 3. Oktober geht es mit „Güssing für Pink Ribbon“ weiter. Am 7. Oktober lädt das Dieselkino Oberwart zum Kinoabend. Drei Tage später ist ein Pink-Ribbon-Aktionstag im eo Oberwart und ein Charity-Frauenlauf in Loipersbach geplant. Beliebt ist auch das „Pink Ribbon-Frühstück“ in den diversen Gemeinden, die Raum für Austausch bieten.
Buntes Programm
Ein besonderer Höhepunkt der diesjährigen Aktivitäten ist die „Pink Ribbon- Matinee“ am 11. Oktober im Landtag. Passend zum Motto wird der Sitzungssaal in pinkes Licht gehüllt. Neben einer Talkrunde mit Gesundheitsexperten dürfen sich Besucher auf die Musicalstars der Seefestspiele Mörbisch freuen. Außerdem können sie die Werke der Künstlerin tinski bestaunen und gegen eine freie Spende Pink-Ribbon-Ohrringe der Kreativschaffenden Marion Kanitsch vom 2.0 KreativRaum erwerben.
Gastgeber des Events sind übrigens Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die „stolze Pink Ribbon-Botschafterin“ ist. „Hinter jeder Brustkrebsdiagnose steht ein Mensch und oft auch ein großes persönliches und familiäres Schicksal. Wir wollen mit der Initiative ein starkes Zeichen der Solidarität mit Betroffenen setzen“, sagt Eisenkopf. „Gleichzeitig wollen wir das Bewusstsein für die Bedeutung regelmäßiger Vorsorge stärken. Früherkennung kann Leben retten“, so Doskozil.
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