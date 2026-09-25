Rechtsstreit für Gemeinde jetzt doppelt bitter

Versicherung könnte zahlen

SPÖ-Bürgermeister Werner Friedl erklärt hingegen, man habe verhindern wollen, dass die Gemeinde draufzahlt, denn die Schätzung sei weit niedriger gewesen, als was dann tatsächlich verrechnet wurde. Man habe der Firma sogar ein Gegenangebot gemacht, das sei aber nicht angenommen worden. Auch die rechtliche Vertretung habe gute Erfolgschancen gesehen. Letztlich habe man das Gerichtsverfahren aber gestoppt, weil die Kosten aus dem Ruder gelaufen seien. Derzeit stehe man mit der Versicherung in Kontakt. Friedl zeigte sich zuversichtlich, dass diese die Verfahrenskosten übernehmen wird.