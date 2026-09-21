Schmid gesteht: „Für mich ist das ganz komisch!“

Auf den Steirer dürfte nun mehr Verantwortung zukommen, eins zu eins zu ersetzen seien die ÖFB-Promis aber nicht. „Das sind so gute Spieler, die man auch auf die Art und Weise, wie sie waren, nicht kompensieren kann, weil das einfach die besten Spieler waren, die Österreich jemals hatte“, meinte Schmid, wohl vor allem auf Alaba und Arnautovic gemünzt. „Wenn die einen Raum betreten, merkt man schon einen Unterschied zwischen Top-, Top-Weltklassen-Leuten und dann halt anderen Spielern, sage ich mal.“