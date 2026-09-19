Im Schlaf überrascht
Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina
Eine rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge ist in der Nacht auf Freitag der Marina Tribunj in Kroatien gesunken. Zwei Personen waren zu diesem Zeitpunkt an Bord und schliefen. Sie konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.
In der Nacht auf Freitag kam es in der Marina Tribunj zu einem Zwischenfall. Eine rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge sank direkt an ihrem Liegeplatz. Die beiden Personen an Bord blieben glücklicherweise unverletzt. Das berichtete ein Onlinebericht von Kristijan-Antic.blog.
Passagiere konnten Jacht noch rechtzeitig verlassen
Die beiden schliefen, als die Jacht plötzlich eine starke Schräglage bekam. Dadurch wurden sie wach und konnten das Boot noch rechtzeitig verlassen. Das Heck der Jacht sank tief ins Wasser, während der Bug noch über die Wasseroberfläche ragte. Rund um das Schiff wurden von den Einsatzkräften Ölsperren errichtet.
Mögliches technisches Gebrechen
Laut Medienberichten wird ein technisches Gebrechen vermutet. Genannt werden etwa ein defektes Seeventil oder eine Borddurchführung. Bestätigt ist die Ursache allerdings noch nicht. Am Freitag wurde die gesunkene Jacht schließlich gehoben. Eine Untersuchung soll nun klären, warum das Schiff gesunken ist.
Kein Einzelfall
Erst Ende August war eine österreichische Jacht in der Adria gesunken. Die rund 14 Meter lange „Diwa II“ von WAC-Präsident Dietmar Riegler ging vor Triest unter. An Bord befanden sich insgesamt zehn Personen, darunter Riegler und seine Ehefrau. Alle konnten gerettet werden und blieben unverletzt. Das Boot sank auf rund 16 Meter Tiefe. Auch damals wurde ein technisches Gebrechen als mögliche Ursache vermutet.
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