Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina

Kein Einzelfall

Erst Ende August war eine österreichische Jacht in der Adria gesunken. Die rund 14 Meter lange „Diwa II“ von WAC-Präsident Dietmar Riegler ging vor Triest unter. An Bord befanden sich insgesamt zehn Personen, darunter Riegler und seine Ehefrau. Alle konnten gerettet werden und blieben unverletzt. Das Boot sank auf rund 16 Meter Tiefe. Auch damals wurde ein technisches Gebrechen als mögliche Ursache vermutet.