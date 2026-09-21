Bizarrer Auftritt: Trump spricht, niemand hört ihn

„Die Konsequenzen sind hier direkt zu sehen“

Besonders kurios zeigte sich die Situation bei Newsmax, einem Trump-freundlichen Sender. Während dennoch versucht wurde, den Termin zu übertragen, war von Trump kaum etwas zu verstehen. Ein Moderator stellte fest, dass es kein Mikrofon gebe, weil eben die Pool-Kameras fehlten. „Vielleicht ist das ein Beispiel dafür, dass es ein bisschen nach hinten losgeht“, sagte er. Die Konsequenzen seien „hier direkt zu sehen – man kann nicht hören, was der Präsident sagt“.