Mega-Deal steht: Paramount darf Warner schlucken

Paramount wurde vor gut einem Jahr von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison übernommen. Sein Sohn David Ellison, ein langjähriger Hollywood-Produzent, steht seither an der Spitze des Konzerns. Larry Ellison gilt als Unterstützer Trumps. Kritiker der Warner-Übernahme befürchteten deshalb, dass die redaktionelle Unabhängigkeit von CNN unter der neuen Eigentümerfamilie leiden könnte. Das nun geplante Aufsichtsgremium soll diesen Bedenken Rechnung tragen.