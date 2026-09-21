„Wandel geht der klassischen Politik zu schnell“

Kanzler Friedrich Merz, am Wahlabend noch etwas störrisch, übte sich am Montag vor Journalisten in Demut: „Ich weiß, dass bei diesen Landtagswahlen die Bundespolitik eine große Rolle gespielt hat, auch meine Person.“ Eine Personaldebatte gab es jedoch auch beim Treffen der Parteigremien nicht. Ebenso wenig bei der SPD, die zurzeit froh sein kann, dass der Fokus auf Merz und der CDU liegt. Dieser kündigte eine radikale Kurskorrektur an, weil man die „Menschen nicht mehr erreiche“.