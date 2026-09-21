Jetzt geht der Horror wieder von vorne los

Bei den ersten beiden Auftritten in der Eishockeyliga fühlte man sich gleich in die vergangene Horror-Saison zurückversetzt. Nach vier Titeln am Stück (2022 – 2025) ist der Meister-Express nun endgültig zum Bummelzug verkommen. Schwächephasen gab es auch unter Matt McIlvane oder Oliver David, wenn es ernst wurde, griff aber wieder die „Red-Bull-DNA“. Diese ist unterwegs abhanden gekommen. Das Management hat in den vergangenen Jahren einige Haltestellen verschlafen. Die besten Cracks aus der hauseigenen Akademie laufen für andere Teams in der Liga auf. Viele davon wurden vergangene Saison mit Graz Meister. Ein Mathias Böhm hingegen wurde aus Wien geholt, vergangene Saison nach Vorarlberg verliehen, im Sommer blitze er bei Alps Hockey Leauge-Teams ab und nun zählt er zum Stammpersonal unter Coach Alan Letang.