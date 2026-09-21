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Tiere im Tiefkühler

Unfassbare Zustände: Über 75 Katzen in Wohnung

Ausland
21.09.2026 20:56
In der Wohnung scheint sich unglaubliches Tierleid zugetragen zu haben (Symbobild).
In der Wohnung scheint sich unglaubliches Tierleid zugetragen zu haben (Symbobild).(Bild: Michael Moeller – stock.adobe.com)
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Von krone.at

Was sich in einer kleinen Pariser Sozialwohnung abspielte, schockiert selbst erfahrene Tierschützer: Mehr als 75 Katzen wurden dort unter offenbar völlig untragbaren Bedingungen entdeckt. In der Tiefkühltruhe fanden Helfer zudem tote Kätzchen.

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Nach der Zwangsräumung der Wohnung im 15. Stadtbezirk baten Polizei und ein Gerichtsvollzieher den Tierschutzverein YouCare um Unterstützung, wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete. „In der Tiefkühltruhe wurden außerdem tote Kätzchen gefunden“, sagte Vereinsvorsitzender Thomas Moreau am Montag.

Einige Tiere in Tierklinik
Die Katzen seien unter „unerträglichen Zuständen“ gehalten worden. Einige der Tiere mussten in eine Tierklinik gebracht werden. Weil der Verein nicht alle Katzen gleichzeitig aufnehmen konnte, wurde ein Hilfeaufruf gestartet.

Rund 30 Katzen mussten zunächst in der Wohnung bleiben. Helferinnen und Helfer kümmern sich dort täglich um die Tiere.

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Hinweis auf Tiersammelsucht
Nach Einschätzung des Vereinsvorsitzenden handelt es sich wahrscheinlich um einen Fall von Tiersammelsucht. In Frankreich wird dafür auch der Begriff „Noah-Syndrom“ verwendet, angelehnt an die biblische Figur Noah und seine Arche.

Bei dem psychiatrischen Krankheitsbild sammeln Menschen eine große Zahl von Haustieren auf engem Raum, ohne in der Lage zu sein, die Tiere ausreichend zu versorgen, zu füttern oder medizinisch zu betreuen.

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