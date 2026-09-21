Sprint-Star Bolt lässt es auf der Wiesn krachen

Stammgast Bolt

Selfiewünsche erfüllte der achtfache Olympiasieger oft und gerne – und sogar mehrere Videos hat der ehemalige Sprinter für seine Fans gedreht. Bolt ist auf der Wiesn mittlerweile Stammgast, war schon 2019 in München und sorgte auch damals schon als „Vorsinger“ für gute Stimmung im Schützenfestzelt. Der 40-jährige Jamaikaner sitzt laut Gastgeber Mathias Reinbold immer in der Hausbox – nah an der Bühne.