Sprint-Star Bolt lässt es auf der Wiesn krachen

Der ehemalige Sprint-Star Usain Bolt war wieder einmal auf dem Münchner Oktoberfest und hat es auch im Schützenfestzelt wieder ordentlich krachen lassen.
Zu den Klängen von „Sex on Fire“ von „Kings of Leon“ hat der schnellste Mann der Welt das Tanzbein geschwungen – vielleicht nicht mehr ganz im Takt. Dafür war stets sein Maß Bier dabei.
Stammgast Bolt
Selfiewünsche erfüllte der achtfache Olympiasieger oft und gerne – und sogar mehrere Videos hat der ehemalige Sprinter für seine Fans gedreht. Bolt ist auf der Wiesn mittlerweile Stammgast, war schon 2019 in München und sorgte auch damals schon als „Vorsinger“ für gute Stimmung im Schützenfestzelt. Der 40-jährige Jamaikaner sitzt laut Gastgeber Mathias Reinbold immer in der Hausbox – nah an der Bühne.
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