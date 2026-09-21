Umstrittener Grönland-Deal wird unterzeichnet

Trump stellte den Inhalt hingegen anders dar. Nach seinen Angaben verschafft der Vertrag den USA eine „dauerhafte Kontrolle über die Sicherheit und alle anderen Belange in Grönland“. Zudem sollen „Gegner“ der USA nach seinen Worten keine militärische Präsenz auf der Insel haben dürfen. Die dänische und die grönländische Seite bestätigten diese Darstellung bisher nicht in dieser Form.