Flug-Chaos in den USA! Mehrere Airports lahmgelegt

Wie der „Guardian“ berichtet, verfügt die FAA zudem über kein Echtzeitsystem, mit dem sich sämtliche derartigen Bedrohungen erkennen lassen. Vorfälle können daher vielfach erst untersucht werden, nachdem sie gemeldet wurden. Der GAO-Bericht warnt, dass ein Angreifer etwa gefälschte Nachrichten an Flugzeuge schicken könnte – beispielsweise angebliche Aufhebungen von Flugfreigaben. Dies könnte zu Verspätungen und Störungen im Luftraum führen und im schlimmsten Fall Sicherheitsrisiken verursachen.