Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Besten der Saison

Meister LASK räumt bei „Brunos“ restlos ab

Fußball National
21.09.2026 22:09
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Meister LASK hat bei der 30. Bruno-Gala in Wien am Montagabend restlos abgeräumt. Kapitän Sascha Horvath wurde als Spieler, sein Betreuer Dietmar Kühbauer als Trainer und die Athletiker als Mannschaft der Saison 2025/26 geehrt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zum Drüberstreuen ging auch die Auszeichnung zum Tormann des Spieljahres an LASK-Goalie Lukas Jungwirth. 

Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: APA-Images / Harald Dostal)

Zum Legionär der Saison wurde Bayern Münchens Konrad Laimer gewählt, die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga ging an Marc Stendera vom SKN St. Pölten. Einen Ehrenpreis gab es für Österreichs männliche U17-Auswahl, die sich 2025 in Katar zum Vizeweltmeister gemacht hatte. Als Spielerin der Saison wurde Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten) geehrt, Meister Austria als beste Mannschaft. Legionärin der Saison wurde Chiara D‘Angelo (Werder Bremen).

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: GEPA)

  Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wird von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert. Benannt ist sie nach dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler Bruno Pezzey, der 1994 mit nur 39 Jahren starb. „Niemand kann die Leistungen von Fußballerinnen und Fußballern besser einschätzen als jene, die selbst Woche für Woche mit ihnen und gegen sie auf dem Platz stehen. Dass diese Idee 30 Jahre später noch immer funktioniert und der Bruno heute diesen Stellenwert genießt, ist etwas ganz Besonderes“, sagte Bruno-Initiator Gernot Zirngast.

Die Bruno-Preisträger 2026

Spieler der Saison: Sascha Horvath (LASK)

Spielerin der Saison: Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten)

Mannschaft der Saison: LASK

Frauenteam der Saison: Austria Wien

Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer (WAC/LASK)

Spieler der Saison 2. Liga: Marc Stendera (SKN St. Pölten)

Legionär der Saison: Konrad Laimer (Bayern München)

Legionärin der Saison: Chiara D‘Angelo (Werder Bremen)

Tormann der Saison: Lukas Jungwirth (LASK)

Ehrenpreis: U17-Nationalteam

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
21.09.2026 22:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.052 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
124.879 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
112.111 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2151 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1305 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1101 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Stattdessen: Training
Nach Ried-Desaster: WAC-Coach streicht Kurzurlaub
Die Besten der Saison
Meister LASK räumt bei „Brunos“ restlos ab
Sportkrone Inside
Neuer Leader, Horvath rückt nach & Schmid-Mania
Davids Papa im Talk:
Alaba? „Wie es weitergeht, wird er bald verkünden“
Nations-League-Auftakt
ÖFB-Training vor den Augen von gefeuertem Schöttel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf