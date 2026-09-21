Meister LASK räumt bei „Brunos“ restlos ab

Meister LASK hat bei der 30. Bruno-Gala in Wien am Montagabend restlos abgeräumt. Kapitän Sascha Horvath wurde als Spieler, sein Betreuer Dietmar Kühbauer als Trainer und die Athletiker als Mannschaft der Saison 2025/26 geehrt.
Zum Drüberstreuen ging auch die Auszeichnung zum Tormann des Spieljahres an LASK-Goalie Lukas Jungwirth.
Zum Legionär der Saison wurde Bayern Münchens Konrad Laimer gewählt, die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga ging an Marc Stendera vom SKN St. Pölten. Einen Ehrenpreis gab es für Österreichs männliche U17-Auswahl, die sich 2025 in Katar zum Vizeweltmeister gemacht hatte. Als Spielerin der Saison wurde Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten) geehrt, Meister Austria als beste Mannschaft. Legionärin der Saison wurde Chiara D‘Angelo (Werder Bremen).
Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wird von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert. Benannt ist sie nach dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler Bruno Pezzey, der 1994 mit nur 39 Jahren starb. „Niemand kann die Leistungen von Fußballerinnen und Fußballern besser einschätzen als jene, die selbst Woche für Woche mit ihnen und gegen sie auf dem Platz stehen. Dass diese Idee 30 Jahre später noch immer funktioniert und der Bruno heute diesen Stellenwert genießt, ist etwas ganz Besonderes“, sagte Bruno-Initiator Gernot Zirngast.
Die Bruno-Preisträger 2026
Spieler der Saison: Sascha Horvath (LASK)
Spielerin der Saison: Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten)
Mannschaft der Saison: LASK
Frauenteam der Saison: Austria Wien
Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer (WAC/LASK)
Spieler der Saison 2. Liga: Marc Stendera (SKN St. Pölten)
Legionär der Saison: Konrad Laimer (Bayern München)
Legionärin der Saison: Chiara D‘Angelo (Werder Bremen)
Tormann der Saison: Lukas Jungwirth (LASK)
Ehrenpreis: U17-Nationalteam
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