Meister LASK räumt bei „Brunos“ restlos ab

Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wird von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert. Benannt ist sie nach dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler Bruno Pezzey, der 1994 mit nur 39 Jahren starb. „Niemand kann die Leistungen von Fußballerinnen und Fußballern besser einschätzen als jene, die selbst Woche für Woche mit ihnen und gegen sie auf dem Platz stehen. Dass diese Idee 30 Jahre später noch immer funktioniert und der Bruno heute diesen Stellenwert genießt, ist etwas ganz Besonderes“, sagte Bruno-Initiator Gernot Zirngast.