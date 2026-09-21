Neuer Leader, Horvath rückt nach & Schmid-Mania

Rapid geht als Tabellenführer in die Länderspielpause, Salzburg schlägt Sturm im Spitzenspiel und Altach muss sich mit der Laterne abfinden. In „Sportkrone Inside“ analysieren wir den siebenten Spieltag der Bundesliga, beleuchten den ÖFB sowie Neo-Spieler Sascha Horvath und blicken auf das internationale Geschehen!