Paukenschlag nach Wahlpleite: Amthor übernimmt

CDU scheitert an Fünf-Prozent-Hürde

Bei der Landtagswahl am Sonntag kam die CDU lediglich auf 4,9 Prozent der Stimmen und verpasste damit erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig war es das schwächste Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl seit 1949.