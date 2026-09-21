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Paukenschlag nach Wahlpleite: Amthor übernimmt

Außenpolitik
21.09.2026 20:42
Philipp Amthor steht vor einer neuen Aufgabe: Er soll die CDU Mecklenburg-Vorpommerns aus der ...
Philipp Amthor steht vor einer neuen Aufgabe: Er soll die CDU Mecklenburg-Vorpommerns aus der Krise führen.(Bild: AFP/MARCUS BRANDT)
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Von krone.at

Die CDU erlebt in Mecklenburg-Vorpommern einen historischen Absturz – und zieht daraus personelle Konsequenzen. Nach dem verheerenden Wahlergebnis gibt Landesparteichef Daniel Peters seinen Posten auf. Übergangsweise soll ausgerechnet Philipp Amthor die Partei führen.

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Peters erklärte nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Schwerin seinen Rücktritt. Er übernehme damit persönlich die Konsequenzen aus der „krachenden Niederlage“, sagte der 45-Jährige.

Wie ntv berichtet, soll der 33-jährige Amthor nun bis zu einem Landesparteitag Anfang kommenden Jahres kommissarisch den Landesvorsitz übernehmen. Der CDU-Politiker ist derzeit Staatsminister für die Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bundeskanzleramt und zugleich Vizeparteichef in Mecklenburg-Vorpommern.

CDU scheitert an Fünf-Prozent-Hürde
Bei der Landtagswahl am Sonntag kam die CDU lediglich auf 4,9 Prozent der Stimmen und verpasste damit erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig war es das schwächste Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl seit 1949.

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Für Amthor ist die Übernahme des Landesvorsitzes eine Rückkehr an die Parteispitze. Er war bis Mai 2025 Generalsekretär der CDU in Mecklenburg-Vorpommern.

Doch nicht nur Peters zieht Konsequenzen. Auch CDU-Generalsekretärin Katy Hoffmeister erklärte im Landesvorstand ihren Rücktritt. Zuvor hatte bereits die CDU-Vizevorsitzende Ann Christin von Allwörden ihren Rückzug bekannt gegeben. Damit steht die CDU in Mecklenburg-Vorpommern vor einem umfassenden personellen Neustart.

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