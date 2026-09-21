Kindergrundsicherung: SPÖ bricht Wahlversprechen

„Kommt das Gesetz wie geplant, wird das Ziel verfehlt“

Kinder und Jugendliche machen den größten Teil der Personen aus, die in Haushalten mit Sozialhilfebezug leben. Doch ausgerechnet in dieser Frage bleibt der Entwurf aus Sicht von Schwertner weit hinter den Erwartungen zurück: „Die Regierung hat sich im Regierungsprogramm selbst ein wichtiges Ziel gesteckt: Sie möchte Kinderarmut in Österreich bis 2030 halbieren. Die Reform der Sozialhilfe ist die mit Abstand größte Chance, um dieses Ziel zu erreichen. Doch kommt das Gesetz wie geplant, wird das Ziel verfehlt.“