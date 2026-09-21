Früher Alko-Fahrt, bald neuer Verkehrs-Landesrat

Der Salzburger ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer war schon am Absprung aus der Politik, hatte seine eigene Agentur gegründet. Der 47-jährige Flachgauer Polit-Profi fiel in der Vergangenheit immer wieder negativ auf. Seine Beförderung steht gegen die ausgerufene Linie von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.