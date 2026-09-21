Früher Alko-Fahrt, bald neuer Verkehrs-Landesrat

Der Salzburger ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer war schon am Absprung aus der Politik, hatte seine eigene Agentur gegründet. Der 47-jährige Flachgauer Polit-Profi fiel in der Vergangenheit immer wieder negativ auf. Seine Beförderung steht gegen die ausgerufene Linie von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.
Die Entscheidung der Salzburger Volkspartei, Wolfgang Mayer als Nachfolger des scheidenden Landesvizes Stefan Schnöll zu ernennen, kam doch ein wenig überraschend. Bislang galt der Politiker als Klubobmann eher als streitlustig und hatte sich dabei auch nicht immer vollständig unter Kontrolle.
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