Rätsel um Pharaonengrab ist plötzlich wieder offen

Messungen an den Grenzen der Nachweisbarkeit

Im Inneren des Grabes entdeckten die Forscher zudem Hinweise auf einen etwa zwei Meter breiten, mit Schutt gefüllten Gang, der von der Grabkammer wegführen könnte. Eine weitere auffällige Struktur wurde als „Anomalie 7“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen Bereich mit geringer Dichte, in dem sich eine annähernd quadratische Zone höherer Dichte befindet. Laut dem beteiligten Bauingenieur George Ballard könnte sich dahinter eine mit Gegenständen gefüllte Kammer verbergen. Gleichzeitig betont er, dass sich die Messungen bereits an den Grenzen der Nachweisbarkeit bewegen.