Skoda Peaq: Sieben auf einen sanften Streich

Ein Pedal irritiert

Wie sich der Peaq fährt? Zuerst einmal sehr effizient, die 14,7 bis 15,8 kWh/100 km kann man schaffen. Überaus komfortabel werden Unebenheiten weggebügelt, trotzdem wird keiner auf den sieben Plätzen seekrank, die Lenkung arbeitet ausreichend exakt. So muss sich ein Auto für die Familie fahren. Zum Verzögern gibt es es mehrere Rekuperationsstufen, die auch auf Lenkrad-Paddles eingestellt werden können, bis hin zum One-Pedal-Drive. Bei der Abfahrt in den Tiroler Bergen fiel uns aber eines auf: Das Bremspedal am von uns getesteten Auto wies einen langen Pedalweg auf, an den Trommelbremsen am Heck sollte das aber nicht liegen.