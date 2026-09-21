Stocker gedachte der Opfer von 9/11 in New York

Zwei in Österreich geborene Personen unter den Opfern

Zudem bekam dem Bundeskanzler bei den rund um das Memorial eingravierten Namen der Opfer auch jene von zwei Personen gezeigt, die in Österreich geboren wurden. Es handle sich um Menschen, die bereits in den 1940er- und 1950er-Jahren in die USA gezogen seien und danach dort gelebt hätten. „Bei den Namen habe ich eine Rose abgelegt, weil es ja bis jetzt gar nicht so bekannt war“, erzählte Stocker.