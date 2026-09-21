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Nach Ried-Desaster: WAC-Coach streicht Kurzurlaub

Fußball National
21.09.2026 22:11
WAC-Coach Thomas Silberberger strich seinen Kickern den Kurzurlaub vor der Teampause.
WAC-Coach Thomas Silberberger strich seinen Kickern den Kurzurlaub vor der Teampause.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Frust nach dem Desaster von Ried sitzt beim WAC-Trainer ganz tief. Statt fünf freien Tagen wird emsig trainiert – Sparring am 2. Oktober.

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Aus den letzten drei Heimspielen (gegen Salzburg, LASK, Rapid) nur einen Punkt geholt, aus den letzten drei Auswärtspartien ebenso – da steht der WAC dort, wo er mit einer solchen Bilanz stehen muss: Tief im Keller, nur zwei Punkte von der Roten Laterne weg!

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