Dieser VSV-Stürmer trägt einen verbotenen Hut

„Die Chance meines Lebens!“, erzählt Linus Andersson, wenn er auf seine Zeit in Schweden zurückblickt. Früh fiel den Scouts sein Torjäger-Instinkt auf. Da gab es nur eine Option: Skelleftea – ein Ort und ein Klub, wo NHL-Karrieren geschmiedet werden. „Eine große Ehre. Dort werden einem die Werte vermittelt, was es bedeutet, Profi zu sein.“