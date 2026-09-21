Dieser VSV-Stürmer trägt einen verbotenen Hut

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen VSV-Stürmer Linus Andersson. Für den Eishockey-Traum des Basecap-Sammlers zog seine Familie sogar nach Skelleftea. Der 27-Jährige versucht in Villach einen kompletten Neustart. Und hat schon begonnen, Deutsch zu lernen.
„Die Chance meines Lebens!“, erzählt Linus Andersson, wenn er auf seine Zeit in Schweden zurückblickt. Früh fiel den Scouts sein Torjäger-Instinkt auf. Da gab es nur eine Option: Skelleftea – ein Ort und ein Klub, wo NHL-Karrieren geschmiedet werden. „Eine große Ehre. Dort werden einem die Werte vermittelt, was es bedeutet, Profi zu sein.“
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