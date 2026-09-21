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Pädophile Neigung? So erhalten Sie Hilfe!

Österreich
21.09.2026 12:07
„Es besteht die Gefahr, dass Fantasien irgendwann handlungsleitend werden“, sagt Psychotherapeut ...
„Es besteht die Gefahr, dass Fantasien irgendwann handlungsleitend werden“, sagt Psychotherapeut Philipp Pümpel.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Was tun, wenn die eigenen sexuellen Fantasien Kindern gelten? Psychotherapeut Philipp Pümpel vom Institut für forensische Therapie erklärt, wann Betroffene professionelle Hilfe suchen sollten, wie eine spezialisierte Therapie abläuft.

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„Krone“: Ab wann spricht man von Pädophilie?
Philipp Pümpel: Dafür gibt es klare Diagnosekriterien, die mittlerweile im ICD-11 festgehalten sind. Ein zentrales Kriterium ist, dass die sexuelle Ansprechbarkeit auf ein kindliches Körperschema ausgerichtet ist, also auf vorpubertäre Kinder. Diese sexuelle Erregbarkeit besteht über einen längeren Zeitraum. Das ist ein zentrales Diagnosekriterium für Pädophilie.

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