Pädophile Neigung? So erhalten Sie Hilfe!

„Krone“: Ab wann spricht man von Pädophilie?

Philipp Pümpel: Dafür gibt es klare Diagnosekriterien, die mittlerweile im ICD-11 festgehalten sind. Ein zentrales Kriterium ist, dass die sexuelle Ansprechbarkeit auf ein kindliches Körperschema ausgerichtet ist, also auf vorpubertäre Kinder. Diese sexuelle Erregbarkeit besteht über einen längeren Zeitraum. Das ist ein zentrales Diagnosekriterium für Pädophilie.