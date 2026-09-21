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Erste Preise: Hier kostet der Skitag heuer 85 Euro

Vorarlberg
21.09.2026 15:00
Skifahren muss man sich leisten können.
Skifahren muss man sich leisten können.(Bild: Vorarlberg Tourismus)

Wer in der nächsten Saison in Vorarlberg auf die Piste möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Viele Seilbahngesellschaften haben ihre Tarife bereits fixiert. Eine reguläre Tageskarte in der Hauptsaison wird um drei bis sechs Prozent teurer. Auch bei den Saisonkarten gibt es spürbare Aufschläge.

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Das Skigebiet Arlberg zählt zu den mondänsten Wintersportdestinationen der Welt, dementsprechend sieht auch die Preisgestaltung aus. Für einen Erwachsenen kostet die Tageskarte in der Hauptsaison heuer erstmals 85 Euro, im vergangenen Jahr lag der Preis noch bei 81,50 Euro. Wer ausschließlich im Gebiet Warth-Schröcken unterwegs ist, bezahlt künftig 79,50 Euro anstelle der bisherigen 75 Euro. Das entspricht einem satten Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Höhere Tarife auch in den anderen Gebieten
Ähnliche Preissteigerungen gibt es im Skiverbund Oberstdorf-Kleinwalsertal. Dort müssen Erwachsene für eine Karte für das gesamte Gebiet 72,90 Euro bezahlen, was ein Plus von 6,1 Prozent bedeutet. In der Region Damüls-Mellau kostet der Skitag im nächsten Winter 75,50 Euro, am nicht weit entfernten Diedamskopf werden 70 Euro verlangt. Etwas günstiger bleibt das deutlich kleinere Skigebiet am Bödele, das zwischen Dornbirn und Schwarzenberg liegt: Hier kostet das Tagesticket 48,10 Euro, das sind 3,4 Prozent mehr als in der vergangenen Saison.

In Mellau-Damüls müssen Erwachsene für eine Tageskarte im kommenden Winter 75,50 Euro zahlen.
In Mellau-Damüls müssen Erwachsene für eine Tageskarte im kommenden Winter 75,50 Euro zahlen.(Bild: Sepp Mallaun Vorarlberg Tourismus)

Flexible Preise im Montafon
Im Montafon und im Brandnertal verzichten die Betreiber wie bereits in den vergangenen Jahren auf feste Preise. Die Gebiete Silvretta Montafon, Golm, Gargellen, Kristberg und die Bergbahnen Brandnertal nutzen stattdessen ein dynamisches Modell. Die Kosten hängen also davon ab, wann man bucht, wie hoch die Nachfrage ist und an welchem Wochentag man fahren möchte. In der Silvretta Montafon beginnen die Preise im Internet aktuell bei 51 Euro. Wer umweltfreundlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, zahlt für das sogenannte Green Ticket 60,60 Euro. Bucht man schon heute eine Karte für die Ferientage im Dezember, werden rund 73 Euro fällig. Generell ist man gut beraten, die Skitage im Montafon frühzeitig zu planen: Im vergangenen Winter kletterte der Preis an starken Tagen auf fast 90 Euro, heuer könnten es sogar noch ein paar Euro mehr sein.

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Saisonkarten werden ebenfalls spürbar teurer
Gerade für Einheimische besonders interessant ist die Preisgestaltung der Saisonkarten. Das Bild ist ähnlich wie bei den Tagespässen, die Preissteigerungen liegen im Schnitt zwischen drei und vier Prozent: Der „3TälerPass“ kostet im Vorverkauf bis zum 13. Dezember 682 Euro, danach sind es 775 Euro. Der „WildPass“, gültig für das Montafon, das Brandnertal und den Walgau, wird bis zum 8. Dezember für 777 Euro verkauft, danach kostet er 1010 Euro.

Für die „Ländle Card“, die 30 Vorarlberger Skigebiete sowie das grenzüberschreitende Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal und das Ressort Balderschwang (Deutschland) umfasst, sind im Vorverkauf 959 Euro zu berappen, der Regulärpreis liegt bei 1122 Euro. Auch bei den Jahreskarten führt wenig überraschend der Arlberg das Ranking an: Im Normaltarif kostet eine solche satte 1272 Euro, dafür sind die Vorverkaufskarten (bis 27. November) mit 840 Euro vergleichsweise günstig.

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