Erste Preise: Hier kostet der Skitag heuer 85 Euro

Flexible Preise im Montafon

Im Montafon und im Brandnertal verzichten die Betreiber wie bereits in den vergangenen Jahren auf feste Preise. Die Gebiete Silvretta Montafon, Golm, Gargellen, Kristberg und die Bergbahnen Brandnertal nutzen stattdessen ein dynamisches Modell. Die Kosten hängen also davon ab, wann man bucht, wie hoch die Nachfrage ist und an welchem Wochentag man fahren möchte. In der Silvretta Montafon beginnen die Preise im Internet aktuell bei 51 Euro. Wer umweltfreundlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, zahlt für das sogenannte Green Ticket 60,60 Euro. Bucht man schon heute eine Karte für die Ferientage im Dezember, werden rund 73 Euro fällig. Generell ist man gut beraten, die Skitage im Montafon frühzeitig zu planen: Im vergangenen Winter kletterte der Preis an starken Tagen auf fast 90 Euro, heuer könnten es sogar noch ein paar Euro mehr sein.