Notwendige Flucht und ein fulminanter Insel-Start

Bevor Österreichs Nationalteam am Montag in Windischgarsten zum Start der Nations League einrückte, hielten die ÖFB-Legionäre am Wochenende in der Premier League ihre Knochen hin. Mit unterschiedlichem Erfolg. Ex-England-Legionär Paul Scharner analysiert die Auftritte von Danso, Affengruber und Co....
„Kevin hätte bei Tottenham wieder gelitten. Der Schritt nach Sunderland war notwendig“, sagt Paul Scharner über Dansos Flucht aus London Richtung Nordosten Englands. Auch der Ex-Wigan- und West-Brom-Legionär hatte einst von den „Blackcats“ ein Angebot am Tisch. „Steve Bruce wollte mich holen. Allerdings war die Gegend nicht so einladend.“ Weswegen viele Kicker tatsächlich täglich pendeln. „Das hab ich damals mitbekommen. Viele fahren vier bis fünf Stunden im Auto von London nach Sunderland. Dort gibt’s halt nur Fußball.“ Nach 53 Jahren heuer auch wieder in der Europa League. In der Meisterschaft hatte Danso gegen Haaland und Co. einen harten Tag, setzte es beim irren Torspektakel bei Manchester City eine 3:5-Pleite.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.