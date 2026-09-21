Notwendige Flucht und ein fulminanter Insel-Start

„Kevin hätte bei Tottenham wieder gelitten. Der Schritt nach Sunderland war notwendig“, sagt Paul Scharner über Dansos Flucht aus London Richtung Nordosten Englands. Auch der Ex-Wigan- und West-Brom-Legionär hatte einst von den „Blackcats“ ein Angebot am Tisch. „Steve Bruce wollte mich holen. Allerdings war die Gegend nicht so einladend.“ Weswegen viele Kicker tatsächlich täglich pendeln. „Das hab ich damals mitbekommen. Viele fahren vier bis fünf Stunden im Auto von London nach Sunderland. Dort gibt’s halt nur Fußball.“ Nach 53 Jahren heuer auch wieder in der Europa League. In der Meisterschaft hatte Danso gegen Haaland und Co. einen harten Tag, setzte es beim irren Torspektakel bei Manchester City eine 3:5-Pleite.