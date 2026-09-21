Lungenentzündung! Claudia Effenberg im Krankenhaus

Familie bei Effenberg im Spital

Eigentlich wollte Effenberg ihren Geburtstag ja in München auf der Wiesn feiern. Stattdessen musste sie zu Untersuchungen und zu Gesprächen mit den Ärzten. In dieser schwierigen Zeit gebe ihr ihre Familie Halt. „Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön.“