Lungenentzündung! Claudia Effenberg im Krankenhaus

Ihren 61. Geburtstag hat sich Claudia Effenberg definitiv anders vorgestellt. Die Ehefrau von Fußball-Legende Stefan Effenberg verbrachte ihren Ehrentag am Sonntag nämlich mit einer schweren Lungenentzündung im Spital. Noch immer wird sie im Krankenhaus behandelt.
„Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung“, erklärte Effenberg der „Bild“-Zeitung auf Nachfrage. „Keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe.“
Lunge muss punktiert werden
Die Lage sei ernst. „Meine Lunge wird punktiert“, erklärte die 61-Jährige, dass am Montag erneut ein Eingriff bevorstand. „Laut Ärzten hat sich da etwas in der Lunge gesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat.“
Schon zuvor mussten Effenberg zwei Stents gelegt werden, erklärte sie weiter. „Damit mein Herz mehr Blut bekommt. Das war der Horror!“
Familie bei Effenberg im Spital
Eigentlich wollte Effenberg ihren Geburtstag ja in München auf der Wiesn feiern. Stattdessen musste sie zu Untersuchungen und zu Gesprächen mit den Ärzten. In dieser schwierigen Zeit gebe ihr ihre Familie Halt. „Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön.“
Aber es gebe kleine Fortschritte, gab Effenberg vorsichtig Entwarnung, ihre Werte würden täglich besser werden. „Ich nehme allerdings auch ein starkes Antibiotikum. Denn die Ärzte müssen zusehen, dass ich wieder normal atmen kann“, fügte sie im Gespräch mit der deutschen Zeitung an.
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