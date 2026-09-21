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„Von Dämonen besessen“

Wie im Horrorfilm: Exorzismus mitten in Klagenfurt

Kärnten
21.09.2026 14:06
Ein 29-Jähriger steht nach einer „Teufelsaustreibung“ vor Gericht.
Ein 29-Jähriger steht nach einer „Teufelsaustreibung“ vor Gericht.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Als Kärntner Polizisten zu einem Rettungseinsatz gerufen werden, bietet sich ihnen ein dramatisches Bild: In der Wohnung wird eine junge Frau unter entwürdigenden Umständen festgehalten – für eine Teufelsaustreibung!

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Im Mai langt bei der Rettungsstelle ein Notruf ein. Ungewöhnlich gefasst schildert ein Klagenfurter, dass seine schizophrene Schwester die Medikamente verweigert habe und durchgedreht sei. Die Situation aber „ist unter Kontrolle“, man brauche in der Wohnung nur ja bitte keine Polizei – auch, um die Nachbarn nicht zu stören.

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