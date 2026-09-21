Wie im Horrorfilm: Exorzismus mitten in Klagenfurt

Im Mai langt bei der Rettungsstelle ein Notruf ein. Ungewöhnlich gefasst schildert ein Klagenfurter, dass seine schizophrene Schwester die Medikamente verweigert habe und durchgedreht sei. Die Situation aber „ist unter Kontrolle“, man brauche in der Wohnung nur ja bitte keine Polizei – auch, um die Nachbarn nicht zu stören.