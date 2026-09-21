Not macht erfinderisch
Deutscher wog Marihuana auf Waage in Supermarkt ab
Von krone.at
Eine besonders skurrile Situation erlebten Einkaufende in einem Erfurter Supermarkt: Dort wog ein 20-Jähriger in Seelenruhe sein zuvor gekauftes Marihuana ab.
Dafür nutzte der freche Mann am Samstagabend eine Obst- und Gemüsewaage, wie die Polizei in Erfurt im deutschen Bundesland Thüringen in der Nacht zum Montag mitteilte.
Als das Ladenpersonal auf die merkwürdige Situation aufmerksam wurde, forderte es den Mann zum Gehen auf. Die Polizei leistete dabei Unterstützung. Der 20-Jährige erhielt ein lebenslanges Hausverbot in dem Supermarkt.
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