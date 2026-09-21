Grazer Stadtrat mit Nähe zu Linken-Spitze

Was die KPÖ in Graz schafft, gelang am Sonntag auch der Linken in Berlin: Mit dem Thema Wohnen wurde sie erstmals stärkste Kraft in der deutschen Hauptstadt. Die Partei kam bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus auf 25,7 Prozent und lag damit deutlich vor der CDU mit 18,8 Prozent. Zum Vergleich: Die Grazer KPÖ erreichte im Juni 35,7 Prozent.