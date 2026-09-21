Polarlichter: Über magische Farbenspiele am Himmel

Auch in Österreich kann man Polarlichter sehen

Seit damals zog es den heute 57-Jährigen regelmäßig in den hohen Norden. Neben Alaska auch nach Nordkanada, Grönland, Island oder Skandinavien. Die Jagd nach den Nordlichtern ist ein Abenteuer in Kälte, Eis, Schnee und Dunkelheit. Geduld und die richtige Ausrüstung sind wohl die wichtigsten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Beutezug. Und trotzdem wird der Einsatz nicht immer belohnt – aber wenn doch, dann gleicht kein Nordlicht dem anderen. Farbe, Form und Ausbreitung werden von der Natur gezeichnet. Genauso wichtig, wie die Polarlichter selbst ist dem preisgekrönten Naturfotografen auch die Landschaft, in der sie erscheinen. Ob über Wasser, karger Gras- oder Schnee- und Eislandschaft.