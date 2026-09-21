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Österreich bewirbt sich um U21-Fußball-EM 2029

Fußball International
21.09.2026 15:13
Das Stadion des SK Rapid wird im Bewerbungskonzept des ÖFB als ein Austragungsort von EM-Spielen ...
Das Stadion des SK Rapid wird im Bewerbungskonzept des ÖFB als ein Austragungsort von EM-Spielen genannt ...(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Jetzt ist es fix: Der Österreichische Fußball-Bund bewirbt sich für die Ausrichtung der U21-Fußball-Europameisterschaft 2029! Wie der Verband bekannt machte, sei das finale Bewerbungskonzept mit acht Spielstätten heute fristgerecht bei der UEFA abgegeben worden. Die Entscheidung über die Ausrichtung trifft das UEFA-Exekutivkomitee am 7. Dezember ...

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„Die Ausrichtung der U21-EURO würde für den gesamten österreichischen Fußball eine große Chance bedeuten. Dementsprechend intensiv haben wir unsere Bewerbung vor- und aufbereitet“, so ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, der sich beim Bewerbungsteam unter der externen Leitung von Wolfgang Gramann bedankte.

ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll
ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Nachhaltige Impulse für den Fußball“
„Ich danke dem engagierten Team, das viel Herzblut in das Projekt gesteckt hat. Ein solches Turnier bringt internationalen Spitzenfußball ins Land, rückt die nächste Generation an Spielern in den Mittelpunkt und schafft zugleich nachhaltige Impulse für den Fußball.“

Für die Bewerbung geht der ÖFB mit folgenden acht Stadien ins Rennen (von Osten nach Westen): Franz-Horr-Stadion (FK Austria Wien), Weststadion (SK Rapid), Stadion St. Pölten (SKN St. Pölten), Donauparkstadion (FC Blau-Weiß Linz), Oberösterreich Arena (LASK), Innviertel Arena (SV Ried), Tivoli Stadion Tirol (FC Wacker Innsbruck, WSG Tirol), Stadion Schnabelholz (SCR Altach).

Franz-Horr-Stadion (FK Austria Wien)
Franz-Horr-Stadion (FK Austria Wien)(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Weststadion (SK Rapid)
Weststadion (SK Rapid)(Bild: GEPA)
Stadion St. Pölten (SKN St. Pölten)
Stadion St. Pölten (SKN St. Pölten)(Bild: GEPA)
Donauparkstadion (FC Blau-Weiß Linz)
Donauparkstadion (FC Blau-Weiß Linz)(Bild: GEPA)
Oberösterreich Arena (LASK)
Oberösterreich Arena (LASK)(Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER)
Innviertel Arena (SV Ried)
Innviertel Arena (SV Ried)(Bild: GEPA)
Tivoli Stadion Tirol (FC Wacker Innsbruck, WSG Tirol)
Tivoli Stadion Tirol (FC Wacker Innsbruck, WSG Tirol)(Bild: GEPA)
Stadion Schnabelholz (SCR Altach)
Stadion Schnabelholz (SCR Altach)(Bild: SCR Altach)

“Haben uns bewusst für diese acht Stadien entschieden!“
„Bei der Auswahl der Spielstätten haben wir uns bewusst für diese acht Stadien entschieden, die mit ihren Kapazitäten sehr gut zu den erwartbaren Rahmenbedingungen einer U21-EURO passen und eine weitreichende Präsenz in Österreich ermöglichen. Unser Ziel war es, kompakte und atmosphärische Spielstätten mit einer starken regionalen Verankerung zu verbinden“, sagte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Die Spiele der U21-EM 2025 in der Slowakei verfolgten durchschnittlich knapp über 8000 Fans in den Stadien. Österreich war bisher nur 2019 in Italien bei einer U21-EM vertreten, bei einem Heimturnier wäre man Fixstarter.

Beim Turnier 2029 sind die Geburtsjahrgänge ab 2006 spielberechtigt. Die bisher letzte Nachwuchs-Endrunde in Österreich war die U19-EM 2007 in Oberösterreich u.a. mit Marko Arnautovic. Interesse an der Ausrichtung des Turniers mit 16 Mannschaften hat auch Spanien bekundet, das im darauffolgenden Jahr Gastgeber der Weltmeisterschaft der A-Nationalteams ist.

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