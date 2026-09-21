Nach 2:5 und 1:5! Früherer Salzburg-Coach gefeuert

Der zwischen Juni und Dezember 2015 bei Red Bull Salzburg in Amt und Würden gewesene Zeidler hatte die Grasshoppers erst im vergangenen Mai übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. Der Start in die neue Saison entwickelte sich allerdings nicht berauschend, zuletzt setzte es dann gar ein 2:5 daheim gegen den FC Sion und am Samstag dann ein 1:5 beim FC Luzern.