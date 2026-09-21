Nach 2:5 und 1:5! Früherer Salzburg-Coach gefeuert

Wieder einmal muss ein Trainer der Grasshoppers Zürich weit vor Ablauf der Vertragslaufzeit seinen Hut nehmen: Nach gerade einmal 15 Pflichtspielen im Amt trennen sich die Wege von Peter Zeidler und des schweizerischen Rekordmeisters, dessen letzter Liga-Titel allerdings bereits 23 Jahre zurückliegt!
Der zwischen Juni und Dezember 2015 bei Red Bull Salzburg in Amt und Würden gewesene Zeidler hatte die Grasshoppers erst im vergangenen Mai übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. Der Start in die neue Saison entwickelte sich allerdings nicht berauschend, zuletzt setzte es dann gar ein 2:5 daheim gegen den FC Sion und am Samstag dann ein 1:5 beim FC Luzern.
Grasshoppers nur auf dem drittletzten Platz
Mit acht Punkten aus neun Spielen liegt der Klub des heuer bislang noch ohne einen Einsatz gebliebenen ÖFB-Legionärs Maximilian Ullmann zwar nur zwei Punkte hinter dem regierenden Meister FC Thun, allerdings halt auch nur auf dem drittletzten Platz.
Fürs Erste übernehmen die bisherigen Zeidler-Assistenten Daniel Pavlovic und Shkelzen Gashi interimistisch den Trainerposten bei den Grasshoppers ...
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