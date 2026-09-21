Schädlingsbekämpfer fand Leiche in Schornstein

Aus Tagen wurden Wochen, von Collado fehlte weiterhin jede Spur. Mehr als sieben Wochen später wurde schließlich seine Leiche entdeckt, wie unter anderem CBS News berichtete. Ein Schädlingsbekämpfer fand Collado tot in einem Schornstein in einer öffentlichen Schule. Er war gerufen worden, weil es nach Verwesung gerochen hatte. Wie die „Bild“ berichtete, habe der Mann zuerst einen Schuh von Collado gesehen und den Schornstein daraufhin näher unter die Lupe genommen. Dabei war er auf die menschlichen Überreste gestoßen. Er kontaktierte das Personal der Schule, die wiederum die Polizei alarmierte.



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