Schüler flutete Gymnasium: „Wollte Held spielen“

Nach Schulveranstaltung mit Tat geprahlt

Am 16. Februar setzte ein damals 15-Jähriger seine Elite-Schule in Wien-Währing unter Wasser, indem er im Albertus-Magnus-Gymnasium nach einer abendlichen Schulveranstaltung die Abflüsse verstopfte und die Wasserhähne aufdrehte: „Das führte zu einer massiven Überschwemmung mit einem Schaden von 500.000 Euro“, leitet die Staatsanwältin ein. Vor ihr sitzen zwei 16-jährige Burschen in adretten Anzügen, die für die Tat verantwortlich sein sollen – wobei sich nur der Erstangeklagte schuldig bekennt: „Ich wollte mich beweisen. Ich wollte den Held spielen“, lautet seine verstörende Begründung.