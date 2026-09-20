Schnelle Schnöll-Nachfolge: Wolfgang Mayer kommt

In den Abendstunden rauchten in der Salzburger ÖVP-Parteizentrale die Köpfe hinsichtlich Findung eines geeigneten Nachfolgers für den scheidenden Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll. Die Entscheidung fiel schnell, kurz nach 21 Uhr wurde Wolfgang Mayer als Nachfolger präsentiert.
Während es sich die meisten am Sonntagabend um 19 Uhr zu Hause gemütlich machen, eilte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler in die Parteizentrale in der Merianstraße. Es galt ehestmöglich über die Nachfolge des zurückgetretenen Stefan Schnöll zu entscheiden.
Nachdem die „Kronen Zeitung“ den Abschied von Stefan Schnöll vorzeitig publik gemacht hatte, konnte es Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler nicht schnell genug gehen. Das Präsidium holte sie schon am Wochenende in die ÖVP-Parteizentrale. Noch am Sonntagabend verkündete Edtstadler den Schnöll-Nachfolger. Es ist ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer.
„Er ist einer, der Land und Leute kennt. Er weiß, wie die Abläufe sind“, lobte Edtstadler ihren künftigen Stellvertreter. Mayer selbst meinte: „Ich nehme den Auftrag an, mit der gebotenen Demut, mit dem gebotenen Respekt. Aber: Ich traue mir das zu.“
Der Wechsel soll in der Landtagssitzung am 4. November folgen. Da soll Mayer zum Landeshauptfrau-Stellvertreter gewählt werden. Mayer wird die Ressorts Finanzen, Gesundheit und Verkehr übernehmen. Kunst und Kultur wandern zu Landesrätin Daniela Gutschi. Der Tourismus kommt zu Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.
Die Nachfolge des neuen Landesrats als ÖVP-Klubobmann soll der langjährige Pongauer Abgeordnete Hans Scharfetter übernehmen. Mayer wurde am 22. Dezember 1978 in Oberndorf bei Salzburg geboren, seit 2003 ist er für die Partei aktiv.
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