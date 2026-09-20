Schnelle Schnöll-Nachfolge: Wolfgang Mayer kommt

Nachdem die „Kronen Zeitung“ den Abschied von Stefan Schnöll vorzeitig publik gemacht hatte, konnte es Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler nicht schnell genug gehen. Das Präsidium holte sie schon am Wochenende in die ÖVP-Parteizentrale. Noch am Sonntagabend verkündete Edtstadler den Schnöll-Nachfolger. Es ist ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer.