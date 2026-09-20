87-Jährige verliert rund 30.000 Euro an Abzocker

Eine 87-jährige Salzburgerin ist Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Eine unbekannte Frau gab sich als IT-Technikerin einer Bank aus und brachte die Pensionistin dazu, den Zugriff auf ihr Konto freizuschalten. Drei bestätigte Transaktionen verursachten rund 30.000 Euro Schaden.
Eine falsche Banktechnikerin hat eine 87-jährige Salzburgerin um rund 30.000 Euro gebracht. Die unbekannte Frau rief ihr Opfer an und behauptete, auf dem Konto seien drei verdächtige Transaktionen entdeckt worden. Danach brachte sie die Pensionistin dazu, ihr den Zugriff auf das Konto zu ermöglichen.
Gesagt, getan, führte die Betrügerin drei Transaktionen durch, welche die 87-Jährige bestätigte. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.
Die Polizei warnt davor, unbekannten Personen am Telefon Zugang zu Konten oder sensible Daten zu geben. Bankmitarbeiter würden Kunden nicht auffordern, Zugangsdaten preiszugeben oder Zahlungen auf diese Weise freizugeben.
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