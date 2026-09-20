87-Jährige verliert rund 30.000 Euro an Abzocker

Eine falsche Banktechnikerin hat eine 87-jährige Salzburgerin um rund 30.000 Euro gebracht. Die unbekannte Frau rief ihr Opfer an und behauptete, auf dem Konto seien drei verdächtige Transaktionen entdeckt worden. Danach brachte sie die Pensionistin dazu, ihr den Zugriff auf das Konto zu ermöglichen.