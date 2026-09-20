Deshalb tanzt beim KAC heuer ein „Karawankenbär“

7:1 in Salzburg, 3:2 gegen Pustertal – nach zwei Spieltagen haben die Rotjacken nicht weniger als zehn Treffer erzielt und lachen weiterhin von der Tabellenspitze. Und selbst als die Südtiroler am Sonntag in der Schlussphase auf 3:2 verkürzten, behielten Tobias Sablattnig und Co. die Nerven.