Bis zu 2,4 Promille bei Rad-Kontrollen im Pinzgau

Nur mit Radlern kommt man wohl nicht auf diese Promillewerte! Nach einem Fahrradsturz in Bad Hofgastein stellte die Polizei bei mehreren Radfahrern teils erhebliche Alkoholisierung fest. Insgesamt wurden fünf Lenker mit Werten zwischen 1,14 und 2,40 Promille angezeigt. Einer von ihnen musste nach einem Sturz ins Krankenhaus.