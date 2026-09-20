Bis zu 2,4 Promille bei Rad-Kontrollen im Pinzgau

Nur mit Radlern kommt man wohl nicht auf diese Promillewerte! Nach einem Fahrradsturz in Bad Hofgastein stellte die Polizei bei mehreren Radfahrern teils erhebliche Alkoholisierung fest. Insgesamt wurden fünf Lenker mit Werten zwischen 1,14 und 2,40 Promille angezeigt. Einer von ihnen musste nach einem Sturz ins Krankenhaus.
Ein Fahrradsturz auf einem Radweg entlang der B167 in Bad Hofgastein führte am Samstagabend zu mehreren Anzeigen. Ein 33-jähriger Radfahrer war allein zu Sturz gekommen und hatte sich am Bein verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Alkotest ergab 1,76 Promille.
Bei der Unfallaufnahme kontrollierte die Polizei drei weitere Fahrradlenker. Bei ihnen wurden Werte zwischen 1,14 und 2,40 Promille festgestellt. Bereits kurz zuvor war in Dorfgastein ein weiterer alkoholisierter Radfahrer angehalten worden. Sein Test ergab 1,26 Promille. Gegen alle fünf Fahrradlenker wird Anzeige bei der zuständigen Behörde erstattet.
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