Seidl im Video: „Hätte man schon abpfeifen können“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es fühlt sich komisch und falsch an, wenn man nach 90 Minuten dieses Ergebnis auf der Tafel sieht. Meine Mannschaft hat ein super Spiel abgeliefert. Sie war griffiger und zweikampfstärker. Es war eine Riesenchance, die wir heute gehabt haben. Der Matchplan ist gut aufgegangen. Wir haben sie nie ins Spiel kommen lassen, hatten mehr Ballbesitz und haben mehr Chancen kreiert. Wir haben leider nichts daraus gemacht. Wir waren in den ersten 70 Minuten sehr oft im letzten Drittel, haben daraus aber kein Kapital geschlagen. Spielentscheidend war das 1:0. Wie wir in den letzten Spielen performt haben, macht mir viel Hoffnung für die nächsten Aufgaben.“