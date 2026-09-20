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Strittiges Führungstor

Seidl im Video: „Hätte man schon abpfeifen können“

Fußball National
20.09.2026 20:07
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich glaube schon, dass man da abpfeifen kann“, meinte Sturms Simon Seidl über die strittige Szene vor dem Salzburg-Führungstor. Der Grazer Mittelfelder und Salzburgs Valentin Zabransky analysierten im Interview mit der „Krone“ das Spitzenspiel.

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Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „Ich bin sehr froh, dieses Spiel gewonnen zu haben. Es war ein extrem schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner. 14 Spiele ungeschlagen ist eine nennenswerte Serie. Es waren unterschiedliche Spiele dabei. Sturm war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Sie waren aggressiver und schärfer in den Aktionen. Ich habe aber von ihnen nur eine große Chance gesehen. Sonst haben wir alles hervorragend wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit haben uns die Wechsel Energie gebracht. Wir haben mit den Siegen gegen Sturm Graz und Rapid zwei Ausrufezeichen gesetzt. Es macht mich stolz, wie die Mannschaft performt.“

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Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es fühlt sich komisch und falsch an, wenn man nach 90 Minuten dieses Ergebnis auf der Tafel sieht. Meine Mannschaft hat ein super Spiel abgeliefert. Sie war griffiger und zweikampfstärker. Es war eine Riesenchance, die wir heute gehabt haben. Der Matchplan ist gut aufgegangen. Wir haben sie nie ins Spiel kommen lassen, hatten mehr Ballbesitz und haben mehr Chancen kreiert. Wir haben leider nichts daraus gemacht. Wir waren in den ersten 70 Minuten sehr oft im letzten Drittel, haben daraus aber kein Kapital geschlagen. Spielentscheidend war das 1:0. Wie wir in den letzten Spielen performt haben, macht mir viel Hoffnung für die nächsten Aufgaben.“

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